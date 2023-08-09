21歲的小如在求學期間一度因有人影響，曾經觸毒品並被送戒治，所幸透過不斷的諮商與管理等，讓她能回歸社會，卻因曾脫離社會、對就業感到惶恐與不安，經就業服務中心就服員評估、協助她建立正確職場觀念，並在成長課程中提升面試能力等，終於成功幫她找到餐飲業內場工作。

勞動力發展署中彰投分署指出，為協助曾施用毒品者能順利找到工作，勞動力發展署去年起施行「施用毒品者就業服務計畫」，除連結藥癮治療單位、積極開發友善廠商協助施用毒品者復歸社會，並採專人一案到底的方式提供就業服務，中彰投分署1年來已協助736人成功就業。

以小如為例，中彰投分署表示，她在求學期間曾接觸毒品，之後被送到草屯療養院茄荖山莊接受戒治，透過一系列團體課程與活動、心理諮商等重新找回人際互動、自我管理能力，日前獲評估能回歸社會，並受轉介至南投就業中心接受就業服務。

小如因突然脫離原本熟悉的校園，接著就面對進入職場，沒有工作經驗且不清楚自己的職涯方向，就服員許哲維透過心理測驗、諮詢輔導等方式了解她的性向、協助建立正確職場觀念，並積極開發適合她的友善廠商，終於獲廠商同意提供工作機會，小如順利進入餐飲業擔任內場人員，目前適應良好。

中彰投分署指出，「施用毒品者就業服務計畫」由專業就服員提供陪伴關懷、諮詢與就業促進課程，也透過雇主雇用獎助、施用毒品者就業獎勵等方式協助其穩定就業，目前符合資格者可獲核發最高14萬4000元僱用獎助及就業獎勵6萬6000元。

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