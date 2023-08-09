桃園忠貞市場越南法國麵包攤商發生食品中毒案，通報人數陸續增加至520人，衛生局將相關檢體送驗後，目前已有7件人體檢體驗出沙門氏桿菌，再增加3件食品檢體驗出沙門氏桿菌，將啟動跨局處桃園市集美食輔導專案。
衛生局統計，截至8日晚上10點，通報個案520人，就醫384人，目前仍住院35人，累計住院41人。食藥署今發布，除了已有7件人體檢體驗出沙門氏桿菌，又有3件食品檢體檢出沙門氏桿菌。衛生局表示， 這3件是民眾購買後未食用的同批越南法國麵包檢體，檢出沙門氏桿菌陽性，另有檢出仙人掌桿菌β-溶血型，還須待明日生化法確認。
衛生局說，為預防此事件再發生，將啟動跨局處市集美食輔導專案，輔導項目包括辦理食品安全教育訓練，加入口譯人員，連同結合5國語言（印尼、越南、泰國、英文、中文）餐飲衛生自主管理手冊及影音檔。加強高風險餐點製程及販售環境衛生輔導並調查食材原料合規性。
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