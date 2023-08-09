國民黨總統參選人侯友宜今公布能源政策，民進黨發言人張志豪表示，「核電」議題對每一位新北市民來說，都很沉重，不僅核一、核二廠都在新北市，國民黨期待死灰復燃的核四廠同樣在新北市，民眾都非常擔心。侯友宜主張核一、核二、核三延役並推動核四重啟，請問侯友宜知道自己還是新北市長？為選舉大轉彎成「擁核急先鋒」，不僅違反反對核四重啟的公投共識、更無視核廢料問題，置北北基700萬人口於不顧，根本是侯友宜參選人打臉侯市長。

張志豪表示，過去侯友宜說，「沒有核安、沒有能力處理核廢料，就沒有資格用核電」，但現在侯友宜卻因為選舉變成「擁核急先鋒」，儼然被核能幫綁架，2021年的四大公投，人民用具體的行動告訴政府「反對重啟核四」，也代表人民要向世界能源主張接軌的決心，而且目前台灣核能並非主要發電來源。

他說，重啟核四不僅違反2021年反對核四重啟的公投共識；主張核一、核二延役，更是無視核一、核二燃料棒已經無法退出爐心之事實，這件事正是因為核一核廢料乾式貯存設施已完工，但一直被新北市政府卡住無法使用，導致核廢料貯存問題無解；核一、核二、核四都集中在北台灣，延役及重啟將讓北北基700萬人口重新面臨核安風險。

至於核廢料問題，張志豪指出，過去政府曾在許多地方進行核廢料處置選址評估，近年來國民黨執政的地方首長包括宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴都反對宜蘭、花蓮、台東成為核廢料場址，現在侯友宜說核一、核二、核三要延役，還要重啟核四，請問侯友宜有問過這些曾被列為核廢料選址地區的民意嗎？

他說，離譜的是，核一、二、三、四還不夠，還要增加不知落腳於何處的「新核電」小型核能電廠（SMR），「擁核急先鋒」侯友宜，不僅舊的核一、核二、核三要延役，蓋不好的核四要重啟，未來全台還可能增加很多不知落腳於何處的「新核電」小型核能電廠（SMR），請問侯友宜有問過各地的民意嗎？這都是民眾非常關心的問題，而侯市長今天的擁核主張，根本是「票投國民黨，核廢無法擋」，令人遺憾。