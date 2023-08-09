江宏傑、福原愛好聚不好散，2021年7月離婚後，風波仍鬧得沸沸揚揚，江宏傑7月27日大動作飛到日本開記者會，要求福原愛履行日本法院的判決，但福原愛發聲明反擊，並提出抗告。不過向來力挺福原愛的日本媒體，風向也悄悄轉變，認為福原愛至今會接連「失控」，全因為被自己的幼年經驗影響太深。

福原愛3歲開始接觸桌球，5歲成為史上最年輕的日本全國大賽兒童組冠軍，以「愛醬」、「天才桌球少女」的形象登上日本媒體，等於是從小就出道，打球時不服輸，輸了比賽還會委屈大哭，可愛又惹人憐的模樣讓人印象深刻，甚至成為全國偶像，受各界寵愛，加上福原愛曾在大陸受訓，讓她在日本、大陸都有高人氣。

甚至福原愛鬧離婚、出軌風波，依然能受邀擔任青森大學頒發客座副教授職位以及世界桌球聯賽（WTT）的總經理，但這也是雙面刃，日本媒體就分析，福原愛從小就相信「最後一定有人會幫助我」、「會有媒體站在我一邊」，有日本娛樂業人士分析，福原愛若持續陷入離婚風波，「發表自我中心的言論，情況就變得更加嚴峻。」

如今昔日桌球CP家務事屢登上台、日媒體，江宏傑上月27日帶著律師到日本開國際記者會，要求福原愛履行日本法院的判決，福原愛發聲明反擊，並提出抗告，對此，江宏傑日本律師大淵愛子表示，若福原愛繼續不服從，不排除動用警察的力量。