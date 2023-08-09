外界關心，今年是否仍會漲電價，經濟部長王美花今日表示，國際燃料成本雖然有些下降，但是相對俄烏戰爭之前還是相對高點，所以穩定物價是很重要政策，但另一方面穩定物價之下，同時要確保台電的財務穩健，經濟部確實與行政院討論，希望對於台電財務挹注，但相關細節仍要待主計總處提出下年度的預算報告。

台電的累積虧損估計到年底已經達到4000億元，已經快賠掉資本額，可能會瀕臨破產，是否全民買單？王美花表示，政府正在精算，讓台電的財務穩健，更何況台電還要建設許多電廠和電網，政府一定要讓台電穩定運作、一定做得到。