中華代表團在成都世大運共奪得10面金牌、17面銀牌和19面銅牌，共計46面獎牌，創下世大運在境外舉辦的最佳成績。行政院長陳建仁（中）9日出席中華代表團返國餐會，男子400跨欄奪金的彭名揚（左）、羽球混雙金牌李佳馨（右）代表致贈全體代表團簽名團旗。（黃世麒攝）

中華代表團在成都世大運共奪得10面金牌、17面銀牌和19面銅牌，共計46面獎牌，創下世大運在境外舉辦的最佳成績。行政院長陳建仁（後排中）9日出席中華代表團返國餐會，與奪金選手們一同合影，盛讚國手們「真是台灣的英雄」，盼選手繼續努力為台灣爭光，也承諾政府會加強對選手培育、資源照顧的力度、深度、廣度。（黃世麒攝）

世大運落幕，本屆我國斬獲10金、17銀、19銅的佳績，昨日中華英雄凱旋歸國後，選手、教練以及團隊職員今(9)日中午到新北新莊參加返國餐會，行政院長陳建仁、教育部長潘文忠都出席慶賀大家榮光歸國；陳建仁表示，本屆表現優異，獎牌數也創佳績，「你們真棒，有你們真好」，不僅讓世界看見台灣，也成功振奮國人，是台灣的英雄。

陳建仁先細數選手的傑出表現，提到體操好手「菜市場凱」李智凱在比賽中拿下15.5分的成績時，自己與小學3年級的外孫從電視轉播看到好表現時，外孫不僅跳起來還連連驚呼好厲害，

宛如過去在看少棒時的一樣興奮。

他說，孫家閎在太極劍拿下台灣首面銀牌，成為開啟該項目獎牌庫的第一人，結果隔天又再奪太極拳金牌；彭名揚在400公尺跨欄項目中以48秒62的成績奪金，不僅成功刷新全國紀錄，也獲得2024巴黎奧運的參賽資格。

陳建仁表示，網球項目共奪得有5金1銀1銅的成績，其中吳芳嫺共奪3面金牌，羽球項目也得到2金1銀2銅，混和團體更成功2連霸，今年除了金牌，銀牌、銅牌得獎數也都是相當高，「你們真棒、有你們真好」，不僅讓世界看見台灣，也成功振奮國人，是台灣的英雄。

接著陳建仁話鋒一轉，提及政府的體育政策，他說體育就是國力發展，政府一定加大對選手的培育，設立國家運動科學中心的目的，就是要栽培優秀的運動人才，並協助運動員發揮自己最大的極限，踏上自己的高峰。

陳建仁指出，接著是落實奧亞運績優選手職涯照顧，讓有好成績的選手在退役後轉任教練，目前已有81名退役選手轉任教練，未來奧亞運賽會結束以後，會讓更多的運動選手轉任為教練。

陳建仁強調，最後則是建立一貫化的選手培育體系，如今世大運已把參賽年紀從原來的28歲降到25歲，所以未來在儲蓄選手時，會以世大運、亞運以及奧運的方式來做整體的連結，接下來還有杭州亞運以及巴黎奧運，期盼大家再接再厲。