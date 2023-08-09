雲林縣虎尾鎮安慶國小將12棵黑板樹「斷頭」，引發部分家長與愛樹人士質疑，認為夏天沒有樹蔭乘涼、影響整體景觀、恐造成樹木生長問題，校方9日解釋因黑板樹生長快、容易折斷，基於師生安全考量，才會利用暑假期間整修黑板樹，因經費不足無法攀樹修剪，因此只能採斷頭方式處理。

從安慶國小大門進入校園，兩側各有6棵黑板樹，樹蔭茂密，可讓家子接送孩子時乘涼，但7月初校方突然雇工將12棵黑板樹「斷頭」，一眼望去，黑板樹只剩樹幹，樹梢枝葉全部不見了，光禿禿一片，一些家長與愛樹人士因此在臉書留言「夏天樹剪這樣，都沒有遮蔭」、「這樣容易產生日燒病」、「這什麼啊」。

安慶國小總務主任葉慧貞表示，12棵黑板樹雖可遮蔭乘涼，但其樹枝較脆，容易因風吹而折斷掉落，且會散發出異味，可能造成過敏、氣喘者呼吸不順，基於校園安全考量，特別選在7月初暑假期間師生較少時雇工整修，經過1個多月時間，黑板樹已開始長出新枝葉，並沒有因「斷頭」而影響生長。

葉慧貞說，目前只先針對黑板樹「斷頭」修剪，旁邊的芒果老樹則與「雲林縣湖山水庫人文生態保護協會」合作，採攀樹方式人工修剪，僅除去過多枝葉保有樹蔭，可供大家乘涼，校園大部分樹木都很茂盛，不會因此影響整體綠美化與景觀。

人文生態保護協會總幹事蔡孟言指出，協會推廣攀樹活動，因此與安慶國小合作，請學校提供適合的樹木，讓民眾體驗攀樹活動，攀樹教練則幫忙修剪樹木，黑板樹較高，不適合攀爬，因此校方才會請人「斷頭」。