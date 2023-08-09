少子化浪潮來勢洶洶，台灣生育率已在全球敬陪末座，台北商業大學前校長張瑞雄分析，目前國內大專校院總數共有142所，假設每年出生人口13萬人，入學人口高估可達12萬人，每校協調招收新生2000人，最多也只能分配到60校，所以現在有個順口溜，即「外島先倒、由東到西、由南到北、天下為公」，最後全台灣高教只會剩下公立大學，私校均難以續存。

國家政策研究基金會今(9)日舉辦「教育圓桌系列之二」線上座談，論及少子化嚴重衝擊我國高教版圖，張瑞雄表示，台灣生育率已是全球最後一名，少子女化情況尚看不到曙光，再加上人口老化，衝擊15至64歲青壯年工作人口數。

張瑞雄提到，雖然政府想解決少子女化問題，但是在低薪、凍薪、工時長、高房價、物價上漲及治安等多重問題夾擊下，蔡政府執政至今花了4千億仍無成效，整個台灣經濟與內政環境問題，都對大學造成非常嚴重的衝擊和影響。

張瑞雄直言，未來台灣的大學恐只剩下公立大學，隨之衍生的大學倒閉潮，勢必將帶來諸多嚴重問題，包括：教職員中年失業、學生流離失所、校產處理適法性等。

為此，他提出3項解決之道，包含：（1）大量吸收外國學生；（2）給予退場大學改辦的彈性，例如：修改法規讓都會校區改建社會住宅、郊區可建老人安養院等；（3）由缺廠或商辦大企業接收大學辦公室、宿舍和設備，可規劃為員工宿舍、研發中心、生產工廠等。

張瑞雄說，未來經過大學退場而存活下來的學校，政府有責任助以強化國際競爭力，並協助學校完成科系調整、學制與系所修課鬆綁、大量吸納外籍師生，以及開放社會人士隨時進修，甚至推行青銀共學。

張瑞雄最後呼籲，大學改革已是世界趨勢，包括：政府企業增加投資、大學課程必須強化彈性學習，並引入數據科學和人工智慧等新課程、國際化讓各國學生相互學習並提供國際學位、建立大學品牌取得國際認證和排名、尊重不同族群的多樣性，避免各式偏見。