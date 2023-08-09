今天是8月9日「量腰日」，因確診新冠肺炎在家中自主健康管理的台中市長盧秀燕，臉書秀出一張拿著皮尺量腰的照片，還強調是「派出市府團隊『重量級』首長」，要提醒大家注意身體健康，搭配盧一臉驚訝的有趣表情，引發網友熱議，直呼「這是誰？」還有人直接點名新聞局長鄭照新，鄭也在自己臉書承認「就是我」。

「量腰日」貼文一開始就用「天啊！！皮尺快不夠用了」做開頭，搭配照片中盧秀燕吃驚的表情，讓許多網友忍不住大笑，內文則呼籲大家要注意身體健康，尤其「肚子吃飽飽、腰圍可不能太放肆」，並提醒「健康腰圍男性應小於90公分、女性應小於80公分」，呼籲大家吃得幸福、更要吃得健康。

這則貼文引發網友熱議，前立委顏寬恒也留言「看腰就知道是誰了」，更有人在留言處點名新聞局長鄭照新、直言「看起來是鄭照新無誤」，鄭則在留言處回應「此腰甚為面善，市長降腰伏魔」。

鄭照新也在自己臉書親解說「對啦，就是我」，並指「有超過上百人傳這張照片來」，他笑說，沒想到一張量腰日的照片意外成為趣味焦點，今年「解鎖人生新成就」，體重首度破百，腰為也升級，但幾周前就已經開始實施瘦身計畫，體重有微幅下降。