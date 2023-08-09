縣長鍾東錦等人共同為海洋觀光季揭幕。（李京昇攝）

苗栗海岸線總長50公里，擁有獨特漁港文化跟資源，為推廣苗栗海景之美，縣府19日將在新埔、苑裡漁港舉行苗栗海洋觀光季，除有魚苗放流活動，更將舉辦海洋觀光季晚會，邀請黃明志、巴大雄等知名歌手到場演唱，縣府9日公布活動細節，廣邀民眾一起親近海洋、聽音樂，歡度盛夏。

苗栗海岸介於鹽港溪及大安溪間，海岸線總長約50公里，由海線四鄉鎮組成，擁有獨特的漁港文化及觀光資源，苗栗縣政府推動慢魚運動，以苗栗漁村的理念來出發「懂魚、知魚、學會吃魚、會說魚的故事」，並選用小農食材、海線的在地食材，品嘗海鮮，達成保護全球海洋生物及生態目的。

今年苗栗海洋觀光季系列活動將在19日登場，規畫上午在通霄鎮的新埔漁港舉辦魚苗放流活動，晚間則有星光晚會。縣府農業處長陳樹義說，當天準備1萬尾的黑鯛俗稱烏格，在新埔漁港放流，讓參與的師生了解魚苗放流的意義，加深保護海洋資源的觀念與環保理念。

星光晚會則於苑港觀光漁港舉辦，現場除安排各式農漁特產攤位，並邀請知名歌星黃明志、琳誼、巴大雄、蔡佳麟、戴梅君、蔡義德等重量級卡司現場演唱；邀請各地遊客到苗栗遊玩，還能到竹南崎頂車站、後龍好望角、通霄日落大道、苑裡愛情果園等知名景點，體驗在地深度旅遊。

縣府9日舉行宣傳會，在台語歌手戴梅君演唱下揭開序幕，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、議員許櫻萍、周玉滿、陳品安、黎尚安、翁杰、張顧礫、曾美露、徐筱菁、徐永煌、陳碧華助理、余文忠助理等人，更在戴梅君帶領下，跳起「海草舞」，眾人熱情活力地展現舞姿，炒熱現場氣氛，共同啟動2023苗栗海洋觀光季系列活動。

苗栗縣長鍾東錦表示，這場活動在中油、台電贊助經費之下，規畫魚苗流放及星光晚會，並藉此宣導節能節電，愛惜資源及海洋生態的觀念，而通霄發電廠是去年度全國發電量第一的電廠，因此除了環境保護以外更要做好敦親睦鄰的工作，共同珍惜能源。

鍾東錦說，海洋觀光季主要目的在於宣導保護海洋資源，讓海洋生態永續，而他也重視海上發電的生態問題。日前蔡總統到後龍啟動的海上風力發電，聽聞機組底座設有魚礁，但目前沒看到任何資料，希望有確實落實海洋保護，做好魚礁讓魚能夠聚集、棲息，保留苗栗沿海豐沛的漁業資源。