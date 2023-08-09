為讓基隆市的青少年有舒適、友善街舞練習場地，基隆市政府與台鐵局基隆站正進行研議，未來將開放基隆車站南站一樓的空間，提供給街舞愛好者練習。基隆市長謝國樑表示，希望透過這個空間，能夠有更多青少年能夠像上月甫於韓國拿下冠軍的街舞高手林李納一樣，展現自我快樂做自己。

基隆市政府產發處長林鼎超表示，目前市府正在與台鐵局進行溝通，預計將透過企業認養的方式，開放台鐵基隆站一樓的空間，除打造友善的街舞練習空間外，也委請中華民國霹靂舞協會，協助空間的規畫設計，以及後續的管理。希望能夠在3個月內，完成這個街舞空間的打造。

中華民國霹靂舞協會理事長林俊含指出，很高興能為基隆熱愛街舞的朋友盡一份心力，中華民國霹靂舞協會一定會盡全力幫忙市府一起打造基隆街舞運動發展的孵育基地，提供在地青年一座舞蹈練習與活動交流的平台。

這個街舞空間預計設立多座大型鏡面以提供舞者練習舞技和觀察自己的舞蹈動作，並且以hiphop、美式漫畫、街頭潮流等活力風格進行場域的視覺設計，提供基隆青年一座優質的街舞發展空間。

產業發展處表示，正在與交通部臺灣鐵路管理局商討研議車站南站一樓場域空間活化合作程序，未來交由中華民國霹靂舞協會專業的舞蹈團隊進行場域的規劃設計及在地舞蹈協會維護管理，希望透過三方共同經營基隆的街舞空間，以提供舞者優良的使用環境，期待吸引更多年輕人參與並促進舞技的交流，培育更多基隆街舞藝術人才。