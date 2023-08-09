台中市議員黃守達接獲民眾陳情指出，使用交通月票1個月發生2次異常扣款狀況。（黃守達提供／張亦惠台中傳真）

TPASS月票7月1日上路上路至今1個多月，傳出有民眾被異常扣款事件，民進黨市議員黃守達表示，民眾陳情使用TPASS月票1個多月內就發生2次搭乘台中市公車被異常扣款事件，且分別發生在搭乘市內不同客運業者與不同路線的狀況，要求交通局改善。交通局統計，至今接獲22件異常扣款案件，目前已大幅改善，7月21日至今僅增加1件。

黃守達表示，購買台中市299通勤月票綁好卡，照理來說即是市內公車無限次搭乘，不會再被另外被扣款，若仍發生扣款情形，很有可能是客運的驗票機未設定好所致，據交通局於7月21日之回覆統計，台中市政府接獲通勤月票異常扣款件數就達21件。

黃守達認為，實際件數應該遠遠不止21件，台中市民本來就享有限定的雙十公車優惠，若非經常遭遇異常扣款，多數人上下車可能不會特別注意到TPASS通勤月票的卡片是否有被扣款的問題，偶爾遇到異常扣款，也不見得會有動力進行申訴。

黃守達強調，盧市長大張旗鼓公佈全台最便宜的市內通勤月票優惠，甚至提早半個月開放民眾購買早鳥價199元的月票，相關軟硬體的建置整備應該要已相當完善，請市府務必再加強督促客運業者檢視車上設備是否已經全面更新完畢。

台中市政府交通局表示，自7月1日正式上路，迄今共接獲22件異常扣款案件，初期發生原因多為驗票機韌體更新未完全所致，目前已大幅改善，自7月21日以來僅增加1件陳情案件，經查證為驗票機設備故障所致。

交通局強調，若民眾持電子票證購買通勤月票後乘車仍有發生溢扣情形，皆可向交通局反映，查證後將退還款項，並皆依規扣罰業者，交通局也將持續要求業者妥善維護相關設備，以確保民眾乘車權益。