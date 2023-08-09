美國總統拜登預計在今日公布限制投資中國企業的最新行政命令，有消息人士指出，限制投資的標準將鎖定那些過半收入來自量子運算和人工智慧發展的企業。拜登政府遏止資金和技術外流的野心大幅縮小，可能想藉此降低對美中關係帶來的衝擊。

綜合外媒報導，拜登（Joe Biden）預計將在美國時間9日宣布新的行政命令，限制美國對部分中國高科技產業進行投資，包括量子運算、人工智慧和先進半導體等領域，以阻止美元和專業知識向中國轉移。

另有消息人士指出，該命令將禁止投資任何可能被中國用於軍事用途的AI科技，而與其他AI產業相關的投資也必須通知政府單位。此外，與加密、感測科技和超先進半導體相關的投資也可能被禁止。

與此同時，最新命令也將要求企業向政府報告其投資內容，讓美中之間的金融交流「透明化」。

這項決定看似限制重重，但拜登政府似乎正試圖將影響減到最低。報導指出，行政命令中將加入一道「收入條款」，只限制投資過半收入來自量子運算和人工智慧發展的中國企業。據悉，這個改變和拜登決心改善與北京的關係有關。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上個月才出訪北京，她表示，美國限制投資中企「僅限於少數目標」，不會對中國的投資環境造成「根本性影響」。中國外交部發言人毛寧隨後反擊，對美國將貿易和技術「政治化、武器化」表示強烈譴責。