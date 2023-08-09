周大觀文教基金會多年來持續推動閱讀活動，與75個國家偏鄉圖書館結為姐妹圖書館，9日，基金會與頭份市立圖書館簽約成為姐妹圖書館，並捐贈94冊書籍給市圖，由頭份市長羅雪珠代表簽約受贈，感謝基金會挹注圖書資源給頭份市鄉親，現場還安排陽光喜憨天使周以嘉演奏薩克斯風，在場人士對周以嘉克服障礙力行熱愛生命，給予敬佩的掌聲。
周大觀文教基金會9日捐贈給頭份市立圖書館的圖書中，包括了全球熱愛生命獎章得主陽光喜憨天使周以嘉和媽媽分享自傳《第一道陽光》、以及基金會董事長郭盈蘭律師花10年圓周大觀博士夢《活下去》等書。
其中周以嘉出生就發現是唐寶寶，在母親不放棄的態度下，把以嘉教導成能夠識字，就讀普通班的喜憨天使，周以嘉為了學習薩克斯風，花了比平常人要多500倍的時間精神，克服手指太短只能按半鍵的困難，到現在可以很有自信的站在台上，完整演奏完1首歌，還陪著周大觀基金會創辦人周進華到世界各國，為熱愛生命現身說法，贏得許多外國友人的尊敬。
周大觀的母親郭盈蘭，生下3個子女，周大觀10歲時過世，讓郭盈蘭哀痛欲恆，但郭盈蘭為了愛子生前遺願，希望能到中國大陸修習博士學位，花了10年時間到大陸進修，並在去年取得哲學博士學位，一圓周大觀的夢，郭盈蘭將這10歷程詳實紀錄下來，寫成《第一道陽光》分享大家。
周大觀文教基金會推動閱讀，在苗栗縣各公立圖書館中，選中了閱讀表現優異的頭份市立圖書館，結為姐妹圖書館，並由基金會希望中心贈送94冊圖書供頭份市圖永久展閱，簽約儀式9日上午在頭份市立圖書館舉行，由頭份市長羅雪珠代表簽約受贈，市代會副表席張家榮到場共襄盛舉，羅雪珠感謝基金會為頭份鄉親挹注珍貴的圖書資源，並鼓勵周以嘉能繼續為熱愛生命發光發熱。
周大觀文教基金會創辦人周進華表示，每當我們翻開任何一本書，就開啟了一道通往世界的大門，為永續鼓勵台灣以至全球偏鄉孩子，「少滑手機、為愛朗讀、航向書海、讀出希望」，屏東縣大鵬灣創辦全球第一個走讀驛站—周大觀讀出希望中心，歡迎國內外各界人士走讀，品一杯愛心茶、讀一本心愛的書。同時接受75個國家全球熱愛生命獎章得主推薦—已與75個國家偏鄉圖書館締結姊妹圖書館，永續擴大推動「好書交換．悅讀交流」，更歡迎全球背包客與書共眠、以書會友。
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