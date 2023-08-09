頭份市長羅雪珠代表立市圖書館與周大觀文教基金會簽約結成姐妹圖書館。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠感謝周大觀文教基金會贈書給市立圖書館。（謝明俊攝）

周大觀文教基金會喜憨天使周以嘉很有自信地在台上表演薩克斯風。（謝明俊攝）

周大觀文教基金會多年來持續推動閱讀活動，與75個國家偏鄉圖書館結為姐妹圖書館，9日，基金會與頭份市立圖書館簽約成為姐妹圖書館，並捐贈94冊書籍給市圖，由頭份市長羅雪珠代表簽約受贈，感謝基金會挹注圖書資源給頭份市鄉親，現場還安排陽光喜憨天使周以嘉演奏薩克斯風，在場人士對周以嘉克服障礙力行熱愛生命，給予敬佩的掌聲。

周大觀文教基金會9日捐贈給頭份市立圖書館的圖書中，包括了全球熱愛生命獎章得主陽光喜憨天使周以嘉和媽媽分享自傳《第一道陽光》、以及基金會董事長郭盈蘭律師花10年圓周大觀博士夢《活下去》等書。

其中周以嘉出生就發現是唐寶寶，在母親不放棄的態度下，把以嘉教導成能夠識字，就讀普通班的喜憨天使，周以嘉為了學習薩克斯風，花了比平常人要多500倍的時間精神，克服手指太短只能按半鍵的困難，到現在可以很有自信的站在台上，完整演奏完1首歌，還陪著周大觀基金會創辦人周進華到世界各國，為熱愛生命現身說法，贏得許多外國友人的尊敬。

周大觀的母親郭盈蘭，生下3個子女，周大觀10歲時過世，讓郭盈蘭哀痛欲恆，但郭盈蘭為了愛子生前遺願，希望能到中國大陸修習博士學位，花了10年時間到大陸進修，並在去年取得哲學博士學位，一圓周大觀的夢，郭盈蘭將這10歷程詳實紀錄下來，寫成《第一道陽光》分享大家。

周大觀文教基金會推動閱讀，在苗栗縣各公立圖書館中，選中了閱讀表現優異的頭份市立圖書館，結為姐妹圖書館，並由基金會希望中心贈送94冊圖書供頭份市圖永久展閱，簽約儀式9日上午在頭份市立圖書館舉行，由頭份市長羅雪珠代表簽約受贈，市代會副表席張家榮到場共襄盛舉，羅雪珠感謝基金會為頭份鄉親挹注珍貴的圖書資源，並鼓勵周以嘉能繼續為熱愛生命發光發熱。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，每當我們翻開任何一本書，就開啟了一道通往世界的大門，為永續鼓勵台灣以至全球偏鄉孩子，「少滑手機、為愛朗讀、航向書海、讀出希望」，屏東縣大鵬灣創辦全球第一個走讀驛站—周大觀讀出希望中心，歡迎國內外各界人士走讀，品一杯愛心茶、讀一本心愛的書。同時接受75個國家全球熱愛生命獎章得主推薦—已與75個國家偏鄉圖書館締結姊妹圖書館，永續擴大推動「好書交換．悅讀交流」，更歡迎全球背包客與書共眠、以書會友。