國民黨總統參選人侯友宜今公布能源政見，要在當選總統後的第一任期內完成核一、核二、核三安全延役，重新運轉，並推動核四重啟。民進黨總統參選人賴清德辦公室發言人陳世凱表示，核一、核二、核四都在新北市，新北市的大家長侯友宜說要延役、重啟的同時，有得到北北基700萬居民的同意嗎？不僅打臉自己也背叛新北市民。
陳世凱指出，侯友宜今天再提核電延役，甚至說要重啟核四，再次凸顯侯友宜不僅不熟國政，更不負責任。事實上，核一、核二都已達到運轉年限，目前已經進入除役狀態，且新北市府卡了乾式貯存設施水保計畫長達10年之久，侯友宜就是核廢料無法解決的始作俑者。
他說，2016年8月4號侯友宜說「一定要讓核一、核二準時除役」；2023年的今天卻急轉彎說要延役，根本就是在打臉自己。
陳世凱表示，核一、核二、核四都在新北市，新北市的大家長侯友宜說要延役、重啟的同時，有得到北北基700萬居民的同意嗎？難道為了選票要背叛新北市民嗎？呼籲侯友宜不要再繼續把口號當政見、把批評當策略。
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