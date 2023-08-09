人口數逾124萬的彰化縣，因境內沒有百貨公司，許多彰化人要逛街花錢都跑到台中市，這樣長年盼不到百貨公司進駐的窘境有可能打破了，先前喧騰一時的中友百貨彰化店投資案在廠商取得建照後，將於本月14日舉辦開工動土儀式，朝展店進程又將跨出一大步。

中友百貨彰化店投資案的正式名稱為「彰化市第二停車場興建營運暨移轉案」，總投資金額高達43億元。開發商益彰股份有限公司董事長劉嘉誠近日以其名義發出開工典禮邀請函，將於8月14日上午10點到11點30分，在基地位置進行動土儀式，宣告工程進入實質開發階段。

彰縣府建設處指出，該案基地位址在彰化市旭光路上第二停車場（停五），基地面積7109平方公尺（約2150坪），建築總高度達84.7公尺，結構系統採鋼骨結構，為停車場共構百貨商場設計。汽車動線採單向進出，以長緩坡繞行建築外圍方式，約1圈距離即可抵達8F停車層，可減少車輛繞行而上的不適感。

中友百貨彰化店的建物北側於地下2樓至地上11樓設有商場、餐飲場所及展場空間，地上12樓至15樓規劃電影院；建物南側於地下1樓至地下4樓規劃1200輛機車停車位，地上8樓以上規劃700輛汽車停車位，未來營運後，可紓解鄰近商圈停車位不足的問題。

中友百貨彰化店若順利完工營運，將會是彰化縣第1間百貨公司，從曝光的完工模擬圖可看到中友百貨彰化店外觀設計走白色風格，樓高21層，以簡潔純粹及環繞向上的線條展現現代建築風格，結合外環車道設計，立面開窗與線條切割，營造蝴蝶翅膀意象，象徵彰化市大蛻變，投資方力拚2026年底開幕營運。

從預定地曝光、建照核發到即將舉辦開工典禮，彰化將有第1間百貨公司的美夢逐漸成形，許多彰化人都期盼這次是玩真的。

彰化市民謝姓民眾說，先前的國賓影城投資案，不但開工動了，大樓地基都打了，連建物都開始蓋了，投資方才撤資、不玩了，彰化的首間百貨公司是不是玩真，「等有開幕再說吧！」。