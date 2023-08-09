揮別校園廁所老舊刻板印象，台南市政府教育局積極爭取經費整建校園廁所，4年來爭取3.5億元經費，全面改造國中小共550間廁所，不乏學校將學校廁所美化妝點成有如音樂廳、閱讀室，讓在學校上廁所也可以很舒適。

台南市近日獲教育部「公立國民中小學老舊廁所整修專案計畫」補助1億6300多萬元，計北區開元國小等62校198間廁所，預計明年全面改善完成，統計從2019年至今共已爭取3.5億餘元經費，全面改造校園廁所，成果卓著。

教育局長鄭新輝表示，未來將於不同檢核點全力協助受補助學校，如期如質的完工，營造友善溫馨校園環境。同時亦將督導學校工程應融入在地特色、校本課程或學生創意發想方式推動，師生共同參與，營造友善舒適如廁空間，打造友善、人性、在地化的優質校園廁所，提升如廁品質。

教育局說明，廁所整修後，學校也將廁所改造融入相關課程，讓全校師生認識改造歷程及設計理念，宣導如廁禮儀，在學校教育中落實廁所文化，實踐環境和美學教育，提升文化水準，除讓學生對學校廁所不再卻步，能更自在使用及維護，也兼能提供民眾完善整潔的公共設施。

市長黃偉哲表示，上任以來就把打造友善、人性、在地化的優質校園廁所列為重要政策，提升師生、民眾如廁品質，同時也要求國中小廁所整建計畫務必如質如期完工，營造安全衛生的校園環境。