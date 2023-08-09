學生團體EdYouth今(9)日舉辦「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請多位高中職生現身說法對於升學制度的想法。學子認為，尤其在特殊選才考招管道方面，存在著招生名額少競爭大、特殊身份存有特權、報名費差異懸殊等問題，希望主管機關正視以對。

呂姓高中生在分享時表示，112學年度的特殊選才升學管道，共計招生名額約1500名，但全國高中職生卻有19萬人，招生比例懸殊，「讓人擔心，名額真的夠嗎？」

呂姓高中生提到，特殊選才同時還存在著各校系收費差距大的問題，如果考生為了參加第二階段面試等考試，還需要再支付交通、住宿等費用，無非也是一筆經濟上的負擔，因此希望大學也能比照科大特殊選才費用，減輕考生壓力。

呂姓高中生也說，由於特殊選才管道是在高三上啟動，但絕大多數高中生在選擇校系的取向上，都是在高二才有方向，不少大學校系在招生時，會設定需要參加科展或具有英檢成績等門檻，不利於較晚定向的考生。

黃高中生則分享，新課綱雖然十分注重學習歷程檔案，但考試還是很重要，也就是只要學測失利，整份學習歷程檔案就無法被大學端看見，「考招制度仍是首要看成績、次要看表現」，讓學習歷程檔案成為學生的壓力與負擔。

教育部高教司專委周弘偉回應，特殊選才管道於107學年度開始成為正式招生管道，整體占比也從過去的0.5％，逐年提升至1.5％。

周弘偉強調，特殊選才還是須顧及特殊性，名額不會無限制放大，不過高教司未來會透過招生檢討會議，針對報名費、名額及特殊生是否分流，再做精進。