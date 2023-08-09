2024總統大選各政黨總統參選人都大談和平；台灣民意基金會董事長游盈隆今評點各總統參選人的台海和平論述；他大酸郭台銘「台海要和平，是大家的共識」表示，這樣的結論還需跑幾萬里路才得到嗎？

游盈隆今在臉書指出，2024總統大選應該正視台海戰爭與和平的問題，好好釐清問題的來龍去脈，找到問題的癥結，並提出解決的辦法，各黨總統候選人都有責任，不容迴避。

他說，過去一段時間，在野黨異口同聲指責民進黨將台灣帶到戰爭邊緣，但從未指責中共的不是，深怕得罪中共。這讓不少選民感覺國民黨和民眾黨講不出什麼大道理，不分青紅皂白，整天只知槍口朝內。久而久之，給選民一種不負責任的、不成熟的反對黨的感覺。

他說，也難怪最新民意顯示，選民對國民黨和民眾黨的感情溫度都低於無感的50度，甚至比民進黨還差，雖然民進黨也好不到那裡去。

賴清德昨天說「一中原則才會帶來戰爭」，他認為，賴清德直指問題核心，不管你同意或不同意，這已展現總統候選人的高度與見識；侯友宜則還停留在「世界最危險地方在台灣」的認知，至於「為什麼台灣會變成世界最危險的地方？」對外還沒有明確的說法，需好好加油。

他說，柯文哲至今有對台海戰爭與和平相關問題提出明確的診斷與解決方案嗎？似乎沒有。這陣子民意支持度穩居第二，主要得利於國民黨內亂，如何避免回歸第三，或超越賴清德，需要有真才實學才行。而一個打從內心藐視政治學或社會科學的總統候選人，在面對複雜難解的戰爭與和平問題，究竟能提出什麼高明見解？令人好奇。

他說，至於郭台銘，近期風塵僕僕，出國拜會外國政要與智庫人士，前天回台後說「台海要和平，是大家的共識」，讓人不覺莞爾。心想，這樣的結論還需跑幾萬里路才得到嗎？到底是哪個瘋子ㄧ心想毀掉台海和平？郭董想清楚了嗎？