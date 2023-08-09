總統府提供

蔡英文總統今天上午接見訪團指出，我們所處區域正面臨關鍵時刻，期盼大家持續在國際發揮影響力，共同守護印太區域的和平繁榮。愛沙尼亞前總理安席蒲表示，此行來到臺灣，令他印象最深刻的，是臺灣領先全球的晶片製造產業。俄羅斯發動戰爭並引發能源危機，讓人理解依賴威權國家多麼危險，歐洲希望擁有科技主權，但不代表要奉行孤立主義。

「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話訪團」今天由安席蒲率領，包括印度國家海事基金會主席辛赫、立陶宛國會議員石梅斯卡、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素及以色列臺拉維夫大學跨域網路研究中心主任班-以色列等人，由外交部長吳釗燮、遠景基金會董事長陳唐山陪同，赴總統府拜會蔡英文。

今年論壇探討臺海情勢和全球安全秩序、資訊戰及認知作戰等「灰色地帶衝突」、對民主的影響和挑戰，同時關注全球供應鏈重組和臺灣的角色。蔡英文表示，每一項議題都是重大的挑戰，需要全球民主國家攜手合作，一起克服。尤其臺灣位在守護民主防線前緣，時常面對認知作戰、假訊息和網路攻擊。

這幾年來，臺灣持續與美國、日本、歐盟、澳洲、加拿大等民主國家強化合作，相互交流對抗假訊息的經驗，維護言論自由。她期待臺灣與訪賓的國家有更多的交流合作，共同守護民主自由的價值。臺灣的公民社會也會積極與世界各地的夥伴分享相關經驗。

近來許多國際友人公開強調，臺海和平穩定是全球安全和繁榮不可或缺的一部分。蔡英文指出，我們所處的區域正面臨關鍵時刻。期盼訪賓們持續在國際上發揮重要影響力，共同守護印太區域的和平繁榮。

儘管艱鉅的挑戰依然存在，但她相信，如同愛沙尼亞前總理安席蒲昨日在凱達格蘭論壇上所說，「沒有任何民主國家應該孤軍奮戰」。我們一定會團結一致，全力守護共同價值，為國際社會貢獻心力。

安席蒲致詞時表示，此行來到臺灣，令他印象最深刻的，是臺灣領先全球的晶片製造產業。他說，我們現今所處的時代，充斥著許多危機、戰爭，以及與中國的不對等關係，這讓很多人重新思考世界的局勢。

安席蒲表示，從俄國發動的戰爭，以及他們在歐洲引發的能源危機，我們理解到單方面依賴一個威權國家是多麼危險，因此希望能在一些領域上擁有科技的主權。

他解釋，歐洲尋求科技主權，並不代表要奉行孤立主義、保護主義或終結自由貿易；相反地，民主國家應該要更加緊密合作，以平衡這些趨勢，無論他們位於世界哪個地方，臺灣及歐盟等理念相近的國家應該更加團結起來。

安席蒲強調，臺灣與愛沙尼亞是理念相近的國家及民主夥伴，共享民主、自由以及人權等價值。他也會竭盡所能與臺灣建立良好關係，相信臺灣與愛沙尼亞、臺灣與歐盟之間將更為深化合作，他希望可以為此做出貢獻。