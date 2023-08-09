黃應華師傅（左一）在七崁武術種子教師研習中傳授國小老師跑連環陣。（周麗蘭攝）

國小老師們各持兵器學習七崁武術連環陣十分投入。（周麗蘭攝）

陣頭跑法複雜，除了要記憶陣型，還要有個人武術展現。（周麗蘭攝）

雲林縣府教育處每年辦理七崁武術種子教師研習，讓老師們帶回西螺、二崙、崙背、莿桐鄉國小教導小朋友，往年教各武館的拳母、綜合套路，今年70多歲老師傅黃應華希望趁他還記得陣頭的隊型與跑法，傳授給有慧根的老師們，30多位種子教師這幾天首次正式學習「連環陣」，每個人帶著兵器跑陣型還要互打，記憶難度不低。

西螺七崁武術式微，還能打的師傅也漸凋零，70歲以上老師傅都十分焦急找不到學生，擔心傳承就要斷在他們手上，「勤習堂」的黃應華是其中之一，他平時務農種菜，最近在一處民宅傳授「連環陣」，只要有心學他就教。

黃應華是歷年七崁武術種子教師研習的師傅，今年表明希望趁自己記憶力還行，要將他師傅傳授給他的各種陣頭行列跑法傳授給腦力、體力、悟性都好的國小老師，尤其是難得的「連環陣」，全名是西螺七崁勤習堂太祖金獅黃蜂出巢連環全陣。

七崁武術文教基金會董事長李明哲表示，歷年來種子教師研習要學各館的基本套路、進階套路、綜合套路，考量有些種子老師已很有經驗，今年外加「陣頭」，陣頭比較複雜，除了個人要打武術，還要記憶陣型變化，老師們學得很起勁，相信他們能成為七崁武術的新血。

除了黃應華師傅，程文雄、王俊男、吳水池、黃振崇、程泓福也都上場教導國小老師怎麼跑連環陣，曾獲得第24屆全球中華文化藝術薪傳獎武藝獎的王明中也趕來見習。

南華大學終身學習學院兼任副教授、現年51歲師傅王明中表示，1980年代讀國中時看過父親輩「牽箍」（連環陣），當時習武的人多，自己沒有機會下場，現在自己看陣型圖，有看沒有懂，難得黃應華師傅願意出來教，特別帶學生來參與學習。

李明哲表示，凡走過必留下痕跡，七崁武術種子教師默默耕耘10幾年，有一位曾研習多年的王晴琥今年獲教育部派到紐西蘭參與雙語教育研習，他就以七崁武術套路為教材作為示範教學的主題，把七崁武術推介給外國人，令師傅們感到欣慰。