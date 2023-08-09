30歲的大雄（化名）充滿活力熱愛畫畫，但某天心裡突然感到莫名的緊張，並且會聽到奇怪的聲音，這些聲音越來越多越來越頻繁，他漸漸地無法集中注意力，甚至影響到最愛的畫畫。家人起初以為是撞邪，嘗試宮廟的民俗療法，但未見改善，大雄開始出現無法入睡，半夜大聲吼叫的情形。最後，在親戚的建議下尋求頭份為恭醫院精神科醫師林邦彥治療，診斷出大雄患有「思覺失調症」。

為恭紀念醫院精神醫療中心醫師林邦彥表示，思覺失調症是一種全球性的精神疾病，大約每1000人中就有1至5人受到其影響，多發於青少年至年輕成年期間，男性稍多於女性。確切的機轉尚未完全清楚，但研究顯示，神經傳遞物質不平衡，特別是多巴胺(Dopamine System)通常較不穩定有關。此外，腦部結構和功能的異常，以及基因遺傳也可能是引起思覺失調症的原因之一。

林邦彥指出，思覺失調症狀非常多樣，以大雄為例，正性症狀方面，出現聽幻覺，聽到不存在的聲音，也常常有妄想，對自己和世界產生不切實際的信念，而且深信不疑。此外，他的思維也變得混亂、話題跳躍、難以連貫思考，也難以表達自己的想法。在負性症狀方面，大雄的情感變得淡漠、不願與他人交流、足不出戶、社交退縮、也不再對繪畫有興趣。治療是一個漫長而艱辛的過程，一開始會先以抗精神病藥物治療，以控制幻覺和妄想的症狀。此外，會安排接受認知行為治療，以幫助處理妄想、幻覺症狀，提高應對能力，增強社交技巧。特別強調早期發現和協助的重要性；對於大雄這樣的病人，家族史為一個顯著的危險因子，他的堂哥也患有思覺失調症。另外，長期處於高度創作壓力可能是引發大雄發病的因素之一。此外，毒品濫用、孕期暴露於感染、藥物或其他有害物質等都可能增加發病風險。

林邦彥進一步指出，儘管治療是艱辛的，但病識感的建立和瞭解藥物的重要性會幫助病人對治療產生信心。案例大雄透過精神科治療，逐漸學會應對幻覺和妄想，藥物治療和心理治療的結合幫助他恢復對繪畫的熱情。「思覺失調症」是一種複雜的精神疾病，但透過早期發現、早期治療和家人的支持，病人是有機會回歸正常生活。林醫師深切的期盼，我們應該共同努力，提高對思覺失調症的認識，營造理解和支持的社會環境，讓每一位病友都能夠走向康復之路。這類病人往往缺乏病識感，若是同住家人發現上述類似情形，建議儘速就醫，尋求專業的醫療治療。