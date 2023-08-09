米復國長期致力文化資產保存工作，替市民與台北市歷史文化搭建起溝通的橋樑。（北市文化局提供）

姚立群自2008年接任台北市「牯嶺街小劇場」館長至今，投入共融藝術也培育創作者。（北市文化局提供）

張乾琦是紀實攝影創作者，長年專注地緣政治、邊緣族群等題材，時常深入險境拍攝。（北市文化局提供）

第27屆台北文化獎得主名單9日揭曉，本屆以「關注文化發展，透過各文化與藝術領域的實踐，引領台北多元文化風貌」為重點，北市文化局表示，歷經兩個月公開徵選，由台灣現代詩啟發者瘂弦、文資學者米復國、牯嶺街小劇場掌門人姚立群、紀實攝影詩人張乾琦這4位脫穎而出。

瘂弦本名王慶麟，1932年生於河南並於少年時期來台，自《創世紀》、《幼獅文藝》到聯合報副刊從事編輯工作近40年，也策劃主辦「聯合報文學獎」，鼓勵全球華人作家投稿、主編多部重要選集，也培育諸多人才，在文學領域貢獻卓絕，獲文化獎遴選委員們一致推舉得獎。

1954年生於高雄的米復國，長期致力文化資產保存工作，深入研究台灣公共住宅政策、歷史調查研究、年長者等居住平權課題，文化獎遴選委員會表示，他不僅熟稔文資保存法令與現代思維，也能從相關法規中提出關鍵性文化平權概念，長年提供政府機關寶貴建議，促使文資保存更周全。

姚立群1965年生於高雄，自2008年接任台北市「牯嶺街小劇場」館長至今，文化獎遴選委員會說明，姚立群策展多年的「第六種官能表演藝術祭」，是台灣最早引入並探討障礙者藝術文化平權議題的平台，他籌劃的各項培育計畫，不但促成台灣與國際交流，更打造牯嶺街小劇場成為表演藝術的共創實驗基地。

被譽為「帶著相機的詩人」的張乾琦，1961年生於台中，是紀實攝影創作者，長年專注地緣政治、邊緣族群等題材，為如實呈現社會弱勢一面，時常深入險境，像搬進環境惡劣的紐約唐人街公寓近距離觀察非法移民、耗時6年拍攝龍發堂精神病患收容所、五度深入烏俄戰爭紀錄戰場等。

文化獎遴選委員會指出，貧困家境磨練出張乾琦的堅毅，他能以極耐力貼身拍攝《脫北者》、《我願意》、《唐人街》、《囍》、《邦戈熱》等作品，件件流露細膩與穿透力。

文化局表示，第27屆台北文化獎選拔4位來自文學、文資、劇場、攝影界等不同領域的優秀得主，將於11月於台北市中山堂舉行頒獎典禮，表揚得主對文化藝術無私貢獻與事蹟。