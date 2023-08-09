竹南鎮君毅高中替7年級新生訓練安排靜坐課程。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

今年暑期，竹南鎮君毅高為國7新生辦理多元營隊，特別加入了「正念課程」，邀請來自清華大學、交通大學以及中華大學的領袖社講師團隊，帶領同學們進行腹式呼吸和靜坐練習。透過這樣的訓練，讓學生們學習如何進入真正安定的狀態，並藉由靜心的過程，讓自己更加細緻地感受生活中的點點滴滴，並學會感恩身邊的每一個人。

苗栗君毅高中以大腦科學為基礎，聚焦健心、健腦、健康、系統思考、創新思維、解決問題能力等教育要素，成功領先全國並開發出獨具特色的「君毅幸福學」校本課程，旨在培養學生帶著走的能力，讓他們在未來的人生旅程中能夠充滿信心地前進。

君毅高中副校長江政昌表示，身心安頓在現代社會中是一個極為重要的議題。在這個繁忙而快節奏的社會中，孩子們若能從小就懂得並學會靜心沉澱自己，經常反省自己是否還有更好、更圓滿的地方可以改進，將對他們的成長帶來莫大的助益。所謂「心定智慧生」，面對逐漸加重的課業壓力，只有保持內心的平靜與安定，才能持之以恆地追求卓越。

目前就讀清大的校友饒佩芯表示，腹式呼吸可以讓我們在靜坐時，更容易進入真正安定的狀態，而透過靜心的過程，讓學生試著沉澱自己的心情，用心體會生活中的點點滴滴，進而去感恩身邊的每一個人！

君毅高中以大腦科學為基礎推行正念課程，這樣的教育模式盼能培養出擁有全面素養和心靈智慧的新一代，為社會的進步與發展做出積極貢獻。