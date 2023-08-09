俗稱「水道頭」的嘉義縣定古蹟朴子水塔1936年完工迄今已87年，因曾歷經二次世界大戰及多次颱風地震，混凝土表面有戰爭彈孔、風化龜裂、鐵筋外露、鐵件鏽蝕等歲月痕跡，自來水公司編列1380萬元重新修復，花了5年時間終於完工，今舉辦修復竣工剪綵，台水公司表示，修復採用現代科技工法，融合原有材料「修舊如舊」，還朴子地標原有風采。

「朴子水道配水塔」，是朴子市知名地標。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「朴子水道配水塔」，俗稱「朴子水塔」或「水道頭」，在2006年被列為歷史建築，2014年獲嘉義縣政府指定為古蹟，是朴子市知名地標，台水公司董事長李嘉榮表示，高架水塔已有近90年歷史，雖然目前已沒有在使用，台水基於企業責任，把舊水塔重新修復，讓民眾可以來這裡休憩。

俗稱「水道頭」的嘉義縣定古蹟朴子水塔經過5年修復，今舉辦修復竣工剪綵。（呂妍庭攝）

俗稱「水道頭」的嘉義縣定古蹟朴子水塔經過5年修復，今舉辦修復竣工剪綵。（呂妍庭攝）

今修復竣工剪綵，嘉義縣長翁章梁、法委員蔡易餘、副議長陳怡岳、朴子市長吳品叡、議員李國勝李嘉榮等人到場，翁章梁說，「水道頭」過去在朴子市扮演重要角色，為居民提供良好水源，現是縣定古蹟，感謝台水進行修復，展現對歷史建築的關懷與重視。

自來水公司編列1380萬元重新修復，花了5年時間終於完工。（呂妍庭攝）

蔡易餘指出，修復工程經歷多次開會討論，會議中難以敲定修復後外觀的方向，最終決定以原始的水泥風貌還原，原味呈現當年的水塔模樣，且結合建築工法能讓水塔更牢靠，未來將與縣府文化觀光局、東石國中等單位繼續討論，希望各單位能放下自我設限，一起重新規畫水道頭周邊環境，打造一個更具日式風味的人文聚落。

台水公司表示，台灣日治時期公衛觀念薄弱，居民靠挖井取水，1933年朴子街長黃媽典策畫興建上水道，設置淨化水源及輸送設施，1936年朴子水塔落成後，讓朴子鄉親的飲用水品質大幅改善。