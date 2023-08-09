有些人天生聰明，總是能想到許多賺錢的方法，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖猴、蛇、虎非常有生意頭腦，不僅事業方面懂得把握機會，也能快速的發掘商機，並且當機立斷做出抉擇，賺取豐厚獎金。

▍生肖猴

生肖猴頭腦聰明、反應快，他們有著驚人的記憶力，能在事業中表現出色，不僅如此，也能把握眼前的機會，並且有效率的完成，有望爭取理想職位。另外，生肖猴很有生意頭腦，能快速發掘商機，賺取豐厚錢財。

▍生肖蛇

生肖蛇做事講求效率，不僅頭腦聰明且眼光獨到，使他們發現良好的商機，並能夠當機立斷做決定，賺取一筆可觀獎金。另外，做生意者有望利用精準判斷，帶來好的收入。

▍生肖虎

生肖虎一生順遂，就算遇到困難也能憑藉著聰明才智安然度過，這樣的好表現帶來許多商機，也能利用談判技巧來說服對方簽約，讓財富飆升。另外，他們也能用聰明的頭腦，在投資方面賺取被動收入。