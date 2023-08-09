電影《愛情藥不藥》安海瑟薇飾演一名帕金森氏症患者，為了不造成男友的照護負擔而提出分手。什麼是帕金森氏症？帕金森氏症的成因又有哪些？從身體某一部分有不自主的發抖，到站立或走路時身體前彎，有時越走越快向前衝。為什麼帕金森氏症像「抽疊樂」一樣，漸漸地奪去患者的完好健康？一起來關注困擾少數高齡長者的神經性退化疾病－帕金森氏症。

18世紀初，英國倫敦的神經科醫師詹姆士‧帕金森(James Parkinson)觀察到這個漸進式疾病，他將6位病患的臨床觀察集結成《An Essay on Shaking Palsy》一書，於西元1817年發表，成為往後該疾病以帕金森氏症為名的原因。

帕金森氏症的成因，目前認為和遺傳與環境因子有關。家族中有帕金森氏症患者的人較可能得到此病，而暴露於特定農藥、曾有頭部外傷者風險也較高；但有吸菸習慣、常喝咖啡或茶的人風險則較低。

帕金森氏症大多於55-60歲之間發病，因著大腦黑質細胞死亡，使患者相關腦區的多巴胺分泌不足，使患者出現手腳顫抖、步態不穩、出現明顯的運動障礙、睡覺出現拳打腳踢的吼叫聲、白天嗜睡、無法常保微笑出現撲克臉、吞嚥困擾而出現流口水的常態性問題等，每個病人表現的狀況皆不盡相同。

帕金森氏症共分為5期，第1期會有身體單側僵硬、顫抖的症狀；第2期會影響到身體兩側造成不平衡；第3期走路不穩，容易跌倒；第4期雖可站立行走，但生活開始需要親友協助；第5期需長期臥床或坐輪椅，無法自己行走。

曾有網友問爸爸，父親節想要什麼禮物？患有帕金森氏症的他說「我只要『健康』。」一句話道盡帕金森患者的辛酸與不堪，像是再也無法騎乘的摩托車只好變賣，打亂原有的生活步調，在家人面前成為被幫助者，身心都備受煎熬。面對疾病，只能服藥延緩惡化。

時至今日，帕金森氏症仍是攪擾許多患者與家屬的不可逆疾病，一旦患病就要與病魔共存，幸好除了定期服藥，還可以透過較為緩和的運動與復健來適應。隨著病情演變，家屬也要做足心理建設，凝聚家人向心力，鼓勵患者定期去復健科，透過物理治療長期復健運動，延緩病情惡化。