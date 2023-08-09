長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，65歲患者經軟式輸尿管鏡碎石術治療前後影像看得出，一一次清除8公分腎結石。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

天啊，腎結石竟然竟然有8公分大！南投65歲張先生，長期受腎結石所苦，過去每隔一段時間就要接受體外震波碎石治療，因疫情中斷定期檢查，最近發現跑步或走久就有血尿，到台中長安醫院檢查訝發發現結石已有8公分大。經醫師建議採軟式輸尿管鏡碎石術，一次就清除完成，如今張先生又能恢復慢跑和健走！

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒醫師表示，患者到院持表示，自己長期一直都有腎結石的狀況，也曾在外院做過體外震波碎石術，但依舊沒排乾淨。因疫情而中斷定期檢查，最近發現如果跑步或走路走久的話，就會有血尿的狀況，就醫才知道結石已經變成8公分大之大。

黃煒軒說，由於患者考量手術可能對腎臟造成傷害的擔憂，最後決定接受軟式輸尿管鏡碎石術，手術後感覺良好，隔天就出院了，都不會感到不適。

黃煒軒解釋，以往軟式輸尿管鏡的導管偏硬，只能抽吸部份的結石，仍有碎石在裡面，通常要二至三次手術才能完成。現在有新的可彎曲吸引式導管，能更深入腎臟清除結石，即便是這樣巨無霸的腎結石也能一次處理乾淨，且沒有任何傷口。

他進一步說明，採用這種處理方法的優點包括不必開刀、沒有傷口外，也不會對腎臟造成損害，術後隔天通常即可順利出院。特別適合年紀較大、共病史多、服用抗凝血劑的患者，相較於傳統的經皮腎造廔取石術，是較安全的手術方式。

研究也顯示，結石好發於30-50歲，約每10個人就有1人是結石病人，而預防結石的最佳方法就是多喝水。黃煒軒醫提醒，腎結石通常是沒有明顯症狀，除非結石移動並卡在輸尿管或膀胱，導致疼痛、發燒、血尿等不適，建議積極處理，若無上述狀況則建議定期回診追蹤。

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