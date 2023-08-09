新北市農業局辦理「忠寮社區魚菜共生景觀工程」，營造水棲生物的復育空間，並修築緩坡作為生態廊道，獲得「國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎；「新北市林口區頂福里林口溪上游支流災害復建工程」採用漿砌石生態工法減少水泥用量，總計達116公噸工程減碳量，獲得最佳環境文化類優質獎肯定；「新北市八里區下罟子漁港浮動碼頭新建工程」也獲得最佳規劃設計類優質獎。

「國家卓越建設獎」為台灣年度建設最高榮耀，新北市府今年度共囊括29個獎項，為北台灣獲獎最多縣市，其中農業局透過「忠寮社區魚菜共生景觀工程」及「新北市林口區頂福里林口溪上游支流災害復建工程」分別獲得最佳環境文化類金質獎及優質獎，並於今日市政會議獻獎。

忠寮社區為新北市金牌農村社區，因上邊坡土石崩落造成溝渠通水斷面阻塞，農業局進場修築兩側邊播，改善原有通水斷面及水質，同時修築緩坡作為生態廊道，營造水棲生物的復育空間，讓遊客能更靠近觀察，了解魚菜共生循環原理，串聯社區生態導覽動線，結合食農教育帶來人潮促進當地發展，因而獲得金質獎肯定。

林口溪上游支流災害復建工程則是採用漿砌石生態工法，修復因梅雨季的豪大雨造成河道兩側既有石籠護岸產生沉陷損壞傾倒的情況，因減少水泥用量，使得工程減碳量達到116公噸，並營造多孔隙環境，有利動植物攀附，創造生物棲息空間，並以過濾性地工織布與卵礫石層，改善溪水水質；景觀設計上則以圓弧型跌水設施減少溪流沖蝕，達到工程景觀、生態與防洪三贏而獲獎。

此外，漁業處辦理「新北市八里區下罟子漁港浮動碼頭新建工程」，共計建置11座浮動碼頭，透過設置浮動碼頭克服4公尺潮差問題，提升漁民作業及上下碼頭安全性。考量新碼頭能與港區自然景觀融合，設計上採用簡潔線條設計，並將在地漁船圖騰融入美學概念與工程結合進行基樁彩繪，改善整體景觀打造下罟子漁港新亮點，榮獲最佳規劃設計類優質獎。

農業局長李玟表示，農業局以環境友善作為工程重要原則，攜手農再社區發展生態教育，倡導環境保育重要性，溪流工程以砌石工法營造深潭淺瀨，提供生物棲息功能，兼顧安全與節能減碳，碼頭工程改善船舶交通及漁民通行安全，打造漁港新觀光景點，帶動在地經濟發展，感謝國家卓越建設獎的肯定，未來會持續秉持工程與環境友善的整治理念，精進農業環境永續發展。