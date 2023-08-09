這些計畫旨在防止美國的資本與專業技能被用於開發可能支持中國軍事現代化並威脅美國國家安全的技術。

路透社在上周五曾報導，美國總統拜登很快就會頒布行政命令，要求在投資中國敏感性技術方面進行把關。

周二最新的報導則指出，該政府高層透露拜登將在周三發布這項命令。白宮拒絕對此發表評論。

過去幾個月來，拜登政府官員一再強調，任何美方對投資中國實施的限制都將是「精準鎖定」的。

國家安全顧問蘇利文在4月底曾表示，這些措施都是量身打造的，並不是如北京所說的是「技術封鎖」。商務部長雷蒙多3月時表示，美國政府並不想牽扯太廣，否則恐損害美國勞工與經濟。

路透社報導指出，拜登政府料將瞄準美國私募股權、創投及合資案對中國半導體、量子運算和AI領域的主動式投資。這項命令涉及的投資大多需要通報政府，而某些交易可能遭到禁止。

《紐約時報》則報導，拜登政府擬要求在中國投資其他領域的公司也向政府通報，使美國政府能更清楚了解美中之間的交易。