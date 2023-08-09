環保局、環保署人員與保七總隊人員至現場稽查情形。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄一家工廠涉嫌違法掩埋廢漆渣，6月動員檢、警、環等相關單位前往該公司所屬小港廠、林園廠及總公司等5處執行搜索稽查共開挖10處，初篩重金屬及揮發性有機物濃度的土壤樣本送實驗室分析後，其中揮發性有機化合物超標，涉嫌違反廢棄物清理法，另查出其他缺失和違法行為，依法開罰；而保七總隊則帶回6人偵辦，近期也將依法送辦。

今年4月有民眾檢舉，指某金屬建材工廠在自家林園廠偷埋廢漆渣，經稽查人員初步調查，認定業者涉嫌重大，6月8日環保局與警政署保七總隊、環保署環境督察總隊南區大隊等單位前往該公司位於小港、林園等5處廠區展開搜查，並開挖10處，取出樣本，送往實驗室檢驗，發現土壤裡含甲苯、乙苯、二甲苯等揮發性有機化合物超標。

保七總隊表示，經環保主管機關認定該公司未經環保主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，涉嫌違反廢棄物清理法第46條第3款規定，另該公司廢棄物產出量上網申報數據與實際產出量不符，另涉廢棄物清理法第48條申報不實之規定，已帶回負責人、廠長等6人，全案將移請高雄地方檢察署偵辦。

環保局查出，該公司於2019年在自家廠內非法掩埋廢漆渣，並以水泥覆蓋，到了今年初，再委由合法清除業者挖除廢漆渣，然後載運到合法處理廠處理，以「合法掩護非法」偷埋廢漆渣的行為，已違反《廢棄物清理法》第28條規定；此外，該公司未檢具廢棄物清理計畫書送審，及廢酒精空桶未標示事業名稱、貯存日期、數量等違規行為，分別違反同法第31條及第36條規定。

另外，該公司小港二廠、三廠因廢棄物貯存缺失，違反《廢清法》第31條規定，而林園一廠至三廠，未檢具廢棄物清理計畫書送審、廢岩棉未於明顯處以中文標示廢棄物名稱、未有防止地面水、雨水及地下水流入滲透的設備或措施，分別違反同法第31條及第36條規定，總計開罰16件次，共391萬8000元，並依法移送高雄地檢署偵辦。