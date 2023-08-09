中橫便道9日中午搶通，將於下午4時30分班次恢復通行。（谷關工務段提供）

中橫便道遭卡努颱風西南氣流侵襲，3.9K路段岩壁崩落阻斷交通，原本預計10日下午搶通，經過谷關工務段積極搶修下，就連父親節也連夜趕工，終於今(9)日中午搶通，將於下午4時30分班次恢復通行。

中橫便道3.9K日前大規模坍方，坍方量約1200立方公尺，50噸以上的巨石達12顆，均需進行打除裂解後才能進行清運，因而影響搶修進度，其中一顆500立方公尺、高度為15-20公尺的上千噸大巨石尤為棘手，昨晚終於裂解完畢。

由於目前適逢水蜜桃運輸期，針對對外交通受阻，農友憂心忡忡。谷關工務段加緊搶修，就連父親節也連夜趕工，終於在今日中午搶通，於最後之整理及交維設施設置後，將在下午4時30分班次恢復通行。

谷關工務段指出，另為舒緩大梨山地區累積貨運、通行需求，將暫停便道內工程，至8月16日止增加為5班通行班次，包括7、10、12、14、16：30以及18時30分貨運班次。另特別呼籲，中橫便道目前的抗災能力，雨量只要達到2MM／10分鐘、8MM／1小時就會關閉，再請鄉親隨時注意工務段公告。