彰化縣的永樂街等商圈將從周末起舉辦一系列活動。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

為振興疫後彰化經濟活動，彰化縣政府舉辦「2023彰化GO購」消費抽獎活動，今天在縣府中庭舉行第1次抽獎直播，抽出2674位幸運得主，並宣布活動今天起再加碼，在彰化縣內使用LINE Pay或iPASS MONEY付款消費200元，並存入雲端發票（手機條碼載具），就可以參加抽獎。

今天彰化GO購的首次抽獎共有2335個現金紅包獎，其中最大獎抽岀5個10萬元的紅包，還有314個觀光旅遊獎及25個雲端發票獎，總計有2674名幸運兒。彰化縣長王惠美說，即日起至9月30日，只要在彰化消費滿200元，並上活動網站登錄，就有機會抽中最大獎1百萬。

縣府表示，今天抽出的幸運得主會公告在活動網站，且將於1天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依活動辦法，進入活動網站登錄兌獎相關資料，核對無誤後，即會盡快核發各獎項。

因使用電子支付及雲端發票不僅是節能減碳，更是時代的趨勢，彰縣府與一卡通票證公司合作，加碼「iPASS MONEY儲值金100點」2000名，從今天起在彰化縣內使用LINE Pay或iPASS MONEY付款消費200元，並存入雲端發票，就可以參加抽獎，將統一在10月份抽出幸運得主。

彰化縣長王惠美說，縣府帶頭拚經濟，與縣內商家齊心協力，集結了彰化縣內大大小小的商家推出「2023彰化GO購」活動，商圈活動也接力要來繼續拚經濟，下周末8月19日、20日兩天，有彰化永樂商圈的「永樂300年廟埕－茶酒咖市集」。

9月份周末則有田中、田尾、北斗等商圈舉辦「玩轉田中商圈」、「園藝生活風格日」、「好食寶斗邀」等活動；10月份周末有鹿港廟口與老街商圈、員林北門與打石巷商圈舉辦「廟口呷平安」、「食在北門集章趣」、「鹿港呷糕餅飲好茶」、「懷舊時光市集」等活動。9月起，彰化縣內的觀光工廠也將舉辦一系列的促銷活動。

因詐騙盛行，經濟暨綠能發展處提醒，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，詐騙手法層出不窮，請大家留心注意或使用165防詐騙專線，有任何問題請使用活動網站線上客服確認或撥打165專線查證。