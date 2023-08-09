受今年第6號颱風卡努來襲影響，日本九州鹿兒島縣部分地區已出現「線狀降水帶」，發生土石流等災害的風險大增。宮崎縣部分地區8月1日至今累積降雨量，已超過往年8月一整個月。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳上午10時20分確認鹿兒島縣種子島及屋久島地區出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）後發布「顯著大雨相關情報」，呼籲當地民眾嚴防土石流、低窪地區淹水及暴風等災害。

根據氣象廳觀測，卡努今天下午2時的中心位置位於鹿兒島縣枕崎市西方約140公里海面上，以每小時15公里的速度朝北北西移動，目前中心氣壓975百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

鹿兒島縣部分地區今天上午已被卡努暴風圈籠罩。鹿兒島縣枕崎市上午10時左右，觀測到每秒37.2公尺的最大瞬間風速。

以九州南部為主的地區降雨持續增強，截至日本時間今天中午，鹿兒島縣屋久島町小瀨田地區降下33.5毫米時雨量的大雨。

另外，根據設置在宮崎縣日之影町的雨量計顯示，截至日本時間中午，觀測到35毫米的時雨量。

因為卡努移動速度緩慢，宮崎縣美鄉町南鄉、小林市野尻等部分地區，從8月1日至9日中午的累積雨量，已超越往年8月一整個月的雨量。

氣象廳預測卡努8月10日朝對馬海峽前進，儘管中心位置在九州以西海面上朝北移動，即使距離稍遠的地區仍可能出現暴雨或特大暴雨，例如九州北部地區到10日上午前，都有可能會出現「線狀降水帶」。

另外，今年第7號颱風蘭恩目前位置在日本小笠原群島東南方海面上，氣象廳預測，蘭恩暴風圈可能在10日到12日間接近小笠原群島，12日轉西北方朝日本本州移動，並在14日接觸到本州陸地。

日本氣象協會指出，日本東北地方雖然目前離卡努有一段距離，但仍受到間接影響出現酷暑與雷雨。卡努從九州以西的海面北移時，其周邊濕熱空氣會進入東北；加上南風越過山脈吹到日本海側時就會形成乾燥的熱風，造成東北地方靠日本海側地區出現「猛暑」天氣。

日本氣象協會指出，影響蘭恩行進關鍵是太平洋高壓，蘭恩應會順著太平洋高壓北移，若太平洋高壓增強，就轉朝西北方向前進；若太平洋高壓減弱，就有可能朝更為偏北的路徑移動。

根據預測，蘭恩在日本年度節日「盂蘭盆節」前後接近本州的可能性愈來愈高。

氣象廳觀測，今天中午12時，蘭恩中心位置位於小笠原近海上，以緩慢速度朝西移動，目前中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒23公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120809