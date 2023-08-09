國民黨主席朱立倫今在中常會上發表談話。（張薷攝）

國民黨總統參選人侯友宜今公布能源政策，承諾當選總統後，將完成核一、核二、核三延役，並在推動核四安全重啟。對此，國民黨主席朱立倫今在中常會上表達支持，他強調，2024選戰不只是和平與戰爭的選擇，也是光明與黑暗的選擇，按照民進黨的能源政策走下去，台灣不僅會停電、跳電，也一定會是黑暗的台灣，「希望大家來辯論」。

朱立倫表示，如果再照民進黨現在的能源政策走下去，將走向不斷停電、跳電、缺電、汙染的黑暗台灣，未來我們不但要減碳，而且要去煤，要用清淨能源如核電或綠能來取代，這是光明、不缺電、永續環境、國家安全、能源安全的台灣。

朱立倫說，面對民進黨可能造成的嚴重缺電、斷電、污染的台灣，甚至缺乏能源足以影響國家安全的錯誤政策，希望讓民眾來選擇，到底要光明的台灣、還是黑暗的台灣？就像我們對國家安全，到底是要和平還是戰爭？我們共同選擇2024讓國民黨重返執政，這是我們共同的目標。

朱立倫表示，近期大家最關心的議題都與民生、荷包、經濟與環保有關，首先前瞻基礎建設即將要邁入第四期特別預算，民進黨政府不斷地舉債、債台高築，把特別預算當作常態的不特別預算，變成每一年的常態預算，民主國家沒看過如此破壞預算制度的做法。

朱立倫說，現在中華民國的總負債連這些潛藏負債都加起來的話，照民進黨的講法有18兆多，總和現在負債高達24兆多，每個國民平均負債約105萬。請民進黨解釋一下，這是不是叫債台高築？是不是債留子孫、債留曾孫？

針對南投災情，朱立倫質疑，政府救災什麼時候還要分藍綠、分顏色？南投山區發生水患後，第一時間侯友宜市長不但跟許淑華縣長通電話，還立刻派新北特搜隊到山上去，其他許多縣市長也都跟許淑華通了電話，沒想到行政院院長竟然用冷言冷語來面對災民、面對南投。

朱立倫強調，「救災還有分藍綠，災民還有分藍綠嗎？」國民黨現在正在協助解決農漁產品，我們有分農漁產品或中小企業來自哪一個縣市嗎？所以我再次呼籲大家，要真正的對災民有同理心，不要再分顏色，不要因為顏色的不同，還酸言酸語，這樣的內閣，讓大家非常的汗顏。