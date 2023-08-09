你有夜尿問題嗎？根據最新網路調查，多達92.7％的中年男性有睡眠問題，且過半都是夜尿所引起，然而許多人卻不清楚，其實只要1個晚上有2次以上起床排尿，就屬於「夜尿症」，不僅會影響睡眠，還可能導致憂鬱纏身、壽命減損等問題。專家提醒民眾，一旦出現至少2次的強烈尿意，導致睡眠中斷，需起床如廁，且夜間尿量大於整天尿量的3分之1，就應至泌尿科就醫。

台灣泌尿科醫學會、台灣尿失禁防治協會5月展開網路調查，了解40歲以上民眾睡眠中斷的原因及排尿狀況的認知，共蒐集620份有效問卷，發現許多民眾都深陷夜尿症知識盲區卻不自知。根據調查，多達92.7％的中年男性有睡眠問題，其中53.9％都是排尿造成，51.3％為淺眠易醒、51％為睡眠品質不佳，顯示夜尿是中斷睡眠的首要困擾。

許多中年男性都認為，夜間起床尿尿2、3次沒什麼問題，不必就醫，甚至近6成男性認為起床3排尿3次以上，才要警覺。事實上，根據國際尿失禁防治協會的定義，只要1個晚上有2次以上起床排尿，就屬於「夜尿症」。尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示，根據臨床觀察，夜間多尿最大宗的原因來自老化後腦下垂體功能異常，使賀爾蒙—抗利尿激素（ADH）分泌不足，容易在人體睡覺時引發夜間尿量太多的問題。

值得關注的是，此次調查也發現，自評有夜尿困擾的男性中，高達65％並未尋求任何就醫管道；其中近4成從發現有夜尿問題到實際求診至少間隔超過1年。廖俊厚提醒民眾，邁入中年、背負家庭重擔而倍感壓力的中年男性，可能因為夜尿問題讓憂鬱情況雪上加霜。另睡不好也是百病之源，國外研究指出，夜尿症會增加近6成的住院風險外，且男性夜尿症患者因睡眠障礙導致的壽命減損，可能高達近5年之多。

夜尿睡不好，不僅衝擊身心健康受衝擊，也衝擊個人職場表現。研究指出，夜尿造成遲到、早退、缺勤等各種工作時數損失近10％，更會導致近4成工作生產力耗損。台灣泌尿科醫學會秘書長許毓昭說，夜尿症導致的醫療費和住院費用，除增加患者的個人經濟負擔，美英西德日澳6國因夜尿症所損失的工作效率成本逼近800億美金。以美國為例，每年因夜尿造成的經濟損失，更佔該國GDP總額的0.26％。

為讓民眾快速發現自己的夜間排尿問題，台灣泌尿科醫學會、台灣尿失禁防治協會共推「夜尿23醫，ByeBye中年危機」口訣，提醒民眾一旦出現至少2次的強烈尿意，導致睡眠中斷，需起床如廁，且夜間尿量大於整天尿量的3分之1，就應至泌尿科就醫。