由於全球消費經濟疲弱，連帶造成產業能見度不甚明朗，氣立正積極透過布局多元產業，來降低特定產業低迷所帶來的衝擊。除了傳統消費性電子、通用機械及機床設備等產業持續鞏固下，對於太陽能、電動車及半導體應用等市場，亦同步極積開發以擴大客戶群。

依據SEMI國際半導體產業協會研究報告顯示，以全球晶圓產能擴張速度來看，雖然2023年全球12吋產能的擴增速度僅有6％的成長幅度，但2024年可望上看8％的成長率，2025與2026年更將達雙位數，顯見全球半導體市場的長期需求動能仍然存在。而氣立的氣動元件如無桿缸、真空發生器和真空吸盤等產品，可運用於在半導體製程生產作業、檢測作業或自動化搬運作業等設備中，現已部分開發進入，未來仍有相當的成長空間。

除了持續開發客群外，氣立一直以來也致力於相關產品的創新研發與優化，8月23日至26日於南港展覽館一館舉辦的台北國際自動化工業大展中，氣立以智能檢測、氣電整合、節能減碳等為展覽主題，展示結合碳排監控與節能省電模式的各式流量計、可用於大型物件吸附搬運的三段式大流量真空發生器及具電控旋轉、氣動夾持特性的電動旋轉機械夾等新品。另有可搭配多種不同氣缸應用的二速緩衝控制閥，除了協助氣缸做緩衝動作外，緩衝位置能自由調整，進而有效節省相較於傳統緩衝器的空間，並提升產品壽命及降低成本。氣立希望透過多元化產品的布局，來滿足不同產業客戶在提升競爭力與節能減碳的需求，拓展更多未來的商機，以期逐漸強化營運動能。

氣立亦公告7月營收，單月營收1億元，累計前7月營收8.28億元，年減27.23％。