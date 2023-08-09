世界先進法說時預期，第三季晶圓出貨量將季增4～6％，稼動率約略持平第二季60％水準，平均售價（ASP）亦持平。惟受生產成本及折舊費用增加影響，毛利率估降至25～27％，以中位數26％計算，將下探10年半低點。

世界先進表示，台灣夏季電費與新加坡廠區電價調漲、7月完成晶圓五廠1.1萬片月產能建置，使營業及折舊費用大增，分別影響毛利率約1.5個百分點。第三季月產能將季增約5％、達28.7萬片8吋晶圓，全年產能維持年增6～7％、達335.2萬片不變。

世界先進總經理尉濟時指出，以製程觀察，受惠細線寬晶圓產品需求持續回升，第三季0.18微米以下製程營收占比將上升。從應用別來看，大面板驅動IC及電源管理產品營收占比將略升。今年資本支出將略低於100億元，其中60％用於晶圓五廠設施及產能建置。

投顧法人預估世界先進第三季營收季增4～6％，但毛利率低於市場預期，除受折舊與電費上升影響，亦受第二季起出貨的預備生產晶圓拖累。在終端需求復甦乏力、電源管理晶片（PMIC）庫存修正時間較長，競爭加劇導致平均售價承壓下，毛利率恐難以大幅改善。

鑒於訂單能見度有限，且PMIC庫存修正較預期悲觀、可能持續至明年上半年，投顧法人預計世界先進下半年及明年獲利仍存在進一步下檔風險，將今明2年每股盈餘預期分別下調7.5％及7.7％，維持「降低持股」評等，目標價自68元下修至58元。