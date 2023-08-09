員榮斥資百萬購買全彰化第1部VistalStim Plus機器(4頻道藍芽連線電刺激吞嚥治療儀)。(員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真)

復健科語言治療師許哲維說，嚴重的吞嚥困難容易造成吃東西或喝水不慎嗆咳，進而引發吸入性肺炎，嚴重會導致呼吸衰竭、敗血性休克，甚至死亡等。(員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化1名83歲陳姓老翁開口進食常被嗆到，加上有帕金森氏症造成吞嚥功能退化，連帶產生聲帶閉合不全情況，求診員榮醫院復健科，使用全彰化第1部4頻道藍芽連線電刺激吞嚥治療儀治療，成功擺脫鼻胃管，歡喜張口吃爌肉。

員榮斥資百萬1次購買2台VistalStim Plus機器(4頻道藍芽連線電刺激吞嚥治療儀)，藉由貼片貼在患者喉部、臉頰，透過機器發出的電流刺激吞嚥困難患者喉部肌肉收縮以提升吞嚥能力，新的機器可藍芽連接電腦，並以視覺化及數據化的方式呈現肌電圖，讓個患者更清楚知道自己的吞嚥能力。

陳冠霖指出，吞嚥困難是年長者常見的問題之一，成因有很多，像是老化、體力虛弱、中風、退化性疾病等因素都可能造成。有些嚴重一點得依靠鼻胃管灌食，除了讓長輩覺得不方便且尊嚴受損外，同住家人也需接受專業訓練才能協助灌食，因此若子女在外家裡只剩「老顧老」時，更是增添照顧上的困難。

復健科語言治療師許哲維也說，嚴重的吞嚥困難容易造成吃東西或喝水不慎嗆咳，進而引發吸入性肺炎，嚴重會導致呼吸衰竭、敗血性休克，甚至死亡等，經評估陳姓老翁情況算是很嚴重，不論哪種質地的食物都會卡在喉嚨，且嚴重的話還可能會有食物殘渣掉入肺部引發肺炎。。

陳冠霖強調，過去彰化的患者都要跑到台中某醫學中心才能得到專業服務，今後不用到台中，員榮醫院就能提供同等服務。經治療如今陳姓老翁已經從喝水，進步到吃完1小碗粥，最近終於擺脫鼻胃管，成功從嘴巴進食，重新嘗到爌肉飯的美味。