台中市太平區1位24多歲「小顏」（化名），疑因感情受挫一時心灰意冷，日前，他決定以極端方式來逃避現實，他獨自開著車直奔頭汴山區，並傳送簡訊給家人。焦急的家人報案後，警方先以發話位置大致定位，隨即發動搜山，經1個多小時的搜尋，終於發現男子，經關懷與勸導，小顏才打消輕生念頭。

太平警分局頭汴派出所日前下午3點多接獲轉報，稱「有1男子開車前往頭汴山區，疑似要輕生，家屬請求協助搜尋。」所長林冠宇獲悉後立即聯繫家屬瞭解案情，得知原委後立即動員所內警力前往搜尋，並循線鎖定男子位置疑在北田路某產業道路內。

就在一個多小時的艱難搜尋後，終於在某產業道路旁發現男子座車，當時男子坐臥車內，員警先行安撫情緒並耐心安撫溝通，終於讓他打消不當念頭。

男子母親事後趕到派出所後，眼眶湧現淚水，還頻頻說到：「沒有什麼事情是不能解決的，都沒顧及到家人感受。」並稱下午接到兒子的簡訊才知事態嚴重，於是趕緊向警方報案求助，非常感謝員警熱心幫忙，避免憾事發生。

太平警分局表示，民眾如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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