2023世界客家博覽會11日開幕，主場館位於桃園青埔地區，桃園機場捷運線備妥加班車疏運人潮。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

配合世界客家博覽會活動，在機捷A16橫山站到A22老街溪站間的7處車站月台，列車進站時會播放客家樂音。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會機捷彩繪列車，由桃捷公司吉祥物「鶇鶇」穿著客家服飾，陪伴民眾前往展館。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

2023世界客家博覽會將於11日盛大開幕，主場館位於桃園青埔地區，桃園機場捷運線為迎「客」，備妥加班車疏運人潮，並於7車站播放客家樂曲，2車站設打卡點讓民眾感受客家文化，還有專屬彩繪列車，由桃捷吉祥物鶇鶇穿著客家服飾，陪伴民眾前往展館。

桃捷指出，世客博活動將持續至10月15日，在此期間，可預期來自全球各地華人區的客藉人士，或全台北、中、南部的民眾來到活動會場，人潮勢必湧現。而桃園機場捷運線是唯一進入活動主場地的捷運交通路徑，桃捷公司以「客」為尊，備好加班車，視搭車人潮即時派出專車疏運，讓參訪民眾有便利輕鬆的到場方式，也有舒適乾淨的乘車空間。

世客博活動在青埔分3大區塊，在A19桃園體育園區站的「客家主展館」包括有世界館、台灣館、市集區；A18高鐵桃園站的「人文地景區」有桃園市兒童美術館青埔館夜間光投影展演、青塘園及老街溪流域有多項地景藝術裝置品；A17領航站的「多元文化區」有國際原住民族文化創意產業園區、橫山書法藝術館、陽光劇場及原客市集等。

桃捷表示，博覽會活動內容兼具多元民族文化特性在內，走一趟等於參與一場族群文化盛會，為迎接來自全球各地及國內各地人士的賓客參與盛會，在A16橫山站到A22老街溪站間的7處車站月台，列車進站時會播放客家樂音，曲名分別為《公天落水》與《客家平板》，是由龍潭愛樂管弦樂團提供的樂曲，音樂節奏輕快、活潑、有勁，顛覆客家曲風，讓人忍不住想跟著舞動跳躍。

若想融入客家天地，可於A18高鐵桃園站、A12機場第一航廈站設置的客家文化主題牆拍照打卡。另外，桃園及台北2間大眾捷運公司推出具客家圖騰的彩繪列車，其中，桃捷公司吉祥物「鶇鶇」也粉墨登場，穿著客家圖案的服飾，陪著民眾前往所有展館。

2023世界客家博覽會策展主題為「天光日个客家Travel to Tomorrow」， 8月11日至10月15日展出，為期66天。2大主展館台灣館、世界館營運時間為，周一至周四上午10時至晚間7時，周五至周日及國定假日為上午10時至晚間9時。