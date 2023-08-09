因應行政院農業委員會升格為農業部，行政院農業委員會水土保持局台東分局也將升格改制為農業部農村發展及水保持署台東分署，今天舉行揭牌儀式。分署長柯燦堂、農業部政務次長陳添壽、農村水保署副署長林長立等人共同見證。

台東山坡地密度高，水土保持相當重要，柯燦堂說，農業部農村發展及水土保持署台東分署逐年滾動檢討規畫設置大規模崩塌自動監測站，即時監控坡地狀況，並依據監測調查結果增設地下水導排等設施，復育上游崩塌地，減輕誘發坡地災害可能，增強災害防控能力。

柯燦堂表示，升格後，除了原有土石流防災、水土保持、農村再生等業務外，將持續推動集水區整體治理、管理與防災監測，強化坡地防護能力，農村發展將以促進農村更新與整體規畫為目標，建構永續發展的農村環境與建設。

台東分署扶植產業轉型耕種紅藜、紅烏龍、油芒、油菊等地方特色作物，升格後，將跨部門、跨域整合農村規畫，並結合傳統祭儀、觀光活動提高台東農村亮點，期盼帶動台東產業振興，吸引青年回鄉發展，創造全新商機與帶動農村社區，期盼串連花東縱谷的旅遊動線，邀請國內外旅客來訪，推廣台東的慢活旅遊。