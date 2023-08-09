一名人妻日前哭訴，公公與婆婆離婚後都是在外面解決性需求，但是在前段時間疫情影響下，無法去八大行業，竟把腦筋動在懷孕的媳婦身上，求她幫忙解決，馬上被人妻拒絕，然而事情過了一年多，昨天人妻收到公公的簡訊，說他不快樂，只信任人妻，問能不能靠在人妻身上他會自己解決，離譜情節讓網友們錯愕。

原PO在臉書「匿名公社」提到，目前與丈夫、公公同住，一年多前疫情爆發時，某天老公出門上班，剩下公公與懷孕中的她在家顧小孩，此時公公話鋒一轉談到自己的性生活，說「沒辦法解決生理需求」，讓原PO只能尷尬地盯著女兒，但公公仍不停止，還問人妻「能不能幫他解決」，被她嚴正拒絕。在幾天的恐懼不安後，她將事情告訴老公，老公聽完後生氣地想找公公吵架但被攔下，最決定老公去上班時她帶小孩回娘家，不與公公獨處。

原PO表示，過了一年多，日前凌晨收到公公的私訊，說他不快樂，只信任原PO一人，求原PO讓他靠在身體上，他會自己解決生理需求，但原PO再一次拒絕，並告訴公公她絕對不會背叛丈夫，警告若再提一次，就會跟老公告狀，但基於不想讓父子撕破臉，最後她以小孩長大為由決定要搬出去住，才讓此事落幕，不過這些事她無法跟家人講，只好上網抒發。

文章曝光後，許多網友看完都非常震驚，紛紛留言：「公公是片子看太多了吧！」、「還好你老公是支持你的，搬出去是對的」、「還好你老公挺你，搬出去也很好」、「辛苦了，一定要保護好自己跟女兒」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。