「鞍馬王子」李智凱在成都世大運體操鞍馬項目，以15.500高分拿下金牌，個人締造項目3連霸，為個人世大運生涯畫下完美句點，接下來他將續拚杭州亞運及世錦賽，盼能早日取得巴黎奧運門票。

李智凱在2017年台北世大運奪下生涯首面國際賽事金牌，接下來拿坡里也順利衛冕，本屆世大運雖因疫情延後2年舉行，李智凱趁著這段時間更精進自己，在生涯最後1次世大運成功完成鞍馬項目3連霸。

「當然算是滿意，畢竟是3連霸又是創造1個新歷史，這很不容易，還做到這個週期最高、新的難度分，得分也是最高分，設定、執行都很成功。」李智凱把外界期望的壓力轉化為前進動力，最後以難度6.5、實施分9.000，總分15.500分摘金。

李智凱透露，世大運這套動作自己在上半年都沒有真正成功過，「算是第1次嚐鮮，前半年都是在做另一套成套測試，接下來亞運、世錦賽希望能把難度分再堆高一點，給自己打下基礎，為接下來巴黎奧運門票打基礎。」

而這次世大運台灣好手在「陸海空」項目都有所斬獲，田徑好手彭名揚更是「三喜臨門」，在男子400公尺跨欄飆出48秒62奪金，還打破全國紀錄、達標巴黎奧運。

「我要向他看齊了，現在看到名揚我都喊他一聲哥，目前台灣達標奧運的也才4個人，我還在努力中。」李智凱笑著說，看到彭名揚連2天突破自我並打破陳天文48秒63的全國紀錄，「聽到他達標後有跟他握手一下，希望能延續達標的歷練，跟他說：『力量借我一點』。」

今年也是李智凱成為父親後第1個父親節，昨天抵台後他立刻回家化身奶爸，幫小孩餵奶、換尿布，也把這次世大運吉祥物娃娃送給兒子，他還分享，昨天是兒子親口對著他喊「爸爸」，讓他十分感動，「他其實非常會叫爸爸，但都不在我面前叫，昨天他第一次當著我面前叫我，真的是最棒的父親節禮物。」