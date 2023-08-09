民進黨總統候選人賴清德副總統前天接受媒體專訪時表示，外界說他是台獨金孫的說法是不正確的，台灣國今表示，「賴確實不是台獨金孫，賴是華獨金孫」，賴是中華民國派，不是台灣建國派。「賴清德的發言愧對民進黨的創黨黨綱」。

台灣國辦公室今赴民進黨中央抗議，台灣國指出，賴清德更是2024年大選中唯一可以維持台灣人民繼續享有自由、民主、人權法治的生活方式，唯一不讓台灣被共產黨併吞的候選人。訪談中，賴也親口對說過的「務實的台獨工作者」做出說明，並認為，務實的台獨工作就是凸顯台灣與中華人民共和國互不隸屬的務實，如此清楚的定調，台灣國辦公室辦贊同，但賴也強調，台灣已經是主權獨立國家名字叫做中華民國，或是中華民國台灣，也表示沒有再宣布獨立的必要，而前述這段話本辦就不敢苟同。

台灣國表示，他們請教賴副總統，如果台灣已經獨立，請問台灣獨立日是那一天？

台灣國理事長陳峻涵表示眾所週知，美國眾議院於上月底剛通過「台灣國際團結法案」，定調聯合國2758號決議文與台灣無涉，而拜登總統也甫簽署「美台21世紀貿易倡議」，美國向來僅以「台灣」做為我國的稱呼，賴副總統這種把台灣與中華民國流亡政府綑綁在一起的說法，硬是給了早已不承認中華民國的美國政府一記耳光。

陳峻涵說明，賴的發言愧對民進黨的創黨黨綱，更是無視民主前輩為建立「台灣共和國」所付出的青春歲月及寶貴生命的慘痛歷史。而在執政當局總以Chinese Taipei（中國台北）參加國際場合且中共堅持一中原則的背景下，賴的發言更有讓台灣問題變成中國內政化的疑慮。俄烏戰爭中，澤倫斯基總統全力凸顯烏克蘭的獨立地位，終於獲得國際間的全力相挺，台灣正該起而效尤。

陳說，本辦公室甫於賴清德發言當日高掛「票投國.眾黨-引來共產黨」大型橫幅於本辦大樓，態度清楚，然而，愛深責切，賴清德的發言確實不智，「台灣國」做為旗幟鮮明的獨派團體，對此提出嚴厲譴責，本辦呼籲賴清德延續立陶宛台灣代表處，索馬利蘭台灣代表處設立的務實作法，徹底與中華民國切割乾淨。