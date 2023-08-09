近日中南部降下豪雨，尤其南投、高雄狀況嚴重出現災情，行政院長陳建仁前往高雄勘災時除了讚美高雄市長陳其邁防災超前部署，還稱「但有些就不是這樣，使得防災工作相當困難」，被認為是在暗酸南投縣，引起各界怒火。國民黨發言人、台中市立委參選人廖偉翔怒批，陳建仁這種「先捧高雄、再損南投」的拙劣政治操作徹底讓人心寒，並指蔡政府欠南投兩個道歉。

廖偉翔今（9）日在臉書表示，卡努颱風過後，讓人民的生活恢復應該是第一要務，如前總統馬英九執政時，就編列大量特別預算協助各縣市救災，甚至還在多年後重回受災地區紀念，然而此次蔡政府面對風災，陳建仁「先捧高雄、再損南投」的拙劣政治操作，卻讓人徹底心寒。

「蔡政府欠南投兩個道歉！」廖偉翔指出，此次南投縣仁愛鄉降下超過800毫米的暴雨，雨量比莫拉克颱風來襲時還多，結果卻被陳建仁拿來與其他縣市相比，「所謂的『聖騎士』如今只『剩歧視』，完全沒有身為行政院長的格局，根本不配當行政院長，這是民進黨欠南投的第一個道歉。」

另外，廖偉翔提到，總統蔡英文勘災造成當地交通嚴重堵塞，甚至連病患物資運送都被阻礙，且還被踢爆聽完簡報就走，全程只待不到40分鐘，根本是一場政治大秀，「要聽簡報，難道不能在總統府聽嗎?為了一場政治秀耽誤當地交通2小時，大扯地方救災後腿，這是蔡政府欠南投的第二個道歉。」

廖偉翔直言，在此次人命關天的事件中，人民只看到執政黨的分化歧視、政治作秀及扯救災後腿，連人民最基本的生理及安全的需求都沒辦法滿足，還整天高談闊論「自由民主」當自我實現，實際上卻連讓人民免於風災恐懼的自由都做不到，「這樣的執政黨，真的應該被輪替、淘汰！」