大溪普濟堂遶境萬人參與，警方加強維安籲民眾勿滋事。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，今天下午起展開一連2天的盛大遶境，總計有31間宮廟社團參加，大溪老城區將成為熱鬧不夜城，預估吸引上萬人參與，副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦今晚也將到場，為確保現場秩序及安全，大溪警分局設立前進指揮所投入安全維護勤務，今天下午提前到普濟堂參拜，也沿遶境路線巡視，期盼各社團共同維護秩序，讓慶典更加圓滿。

大溪警分局為確保遶境活動期間秩序，期盼參與民眾共同維護大溪優質宮廟及陣頭文化，在桃園客運大溪站2樓設立前進指揮所，特別申請保安警察大隊、交通警察大隊及其他各分局總計110名支援警力投入本次安維勤務，採機動服勤迅速到場，遏止不法快速打擊犯罪。勤教完成後由大溪分局長徐坤隆帶隊，沿遶境路線巡視，並到普濟堂參拜，一同祈求繞境平安及慶典維安各項任務圓滿，同時也讓支援警力能更加熟悉地形及現場狀況。

大溪警方也呼籲，民眾參加廟會慶典不要有暴力滋事發生，今、明兩日前來參觀活動民眾，現場也有交通管制禁止所有車輛進入，活動期間重要道路均有派員警疏導交通，除應聽從員警指揮管制、疏導外，若遇有需要協助或反映情事，可透過電話報案外，也可就近請員警協助幫忙。