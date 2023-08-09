總統蔡英文日前前往南投災區視察，允諾會提供災損補助。對此，前立委郭正亮直言，蔡英文去視察災區時，應該要帶著食物、救災車輛等物資，「總統本人去現場沒有用」，他還提到，前總統李登輝在921大地震時，帶著現金去視察災區的往事。

蔡英文7日視察災區時表示，已空投2.4噸物資進交通段部落，無法空投者，仁愛鄉公所會統一配發物資，此外，在協助調查與補償農業損失上，行政院相關部會將從速、從寬。蔡英文也提到，中央會全力協助地方災後重建，呼籲救災同仁及居民一定要注意自身安全。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，若總統要去勘災，通常要帶著食物、抽水機、救災車輛前往災區，或是派出救災直升機去遞送物資，以展現自己的誠意，「總統本人去現場沒有用」。

郭正亮指出，李登輝在921大地震時，曾帶著現金到災區向災民們一個個發放。圖為李登輝巡視台中市東勢區災區。（中時資料照，

郭正亮接著說，李登輝在921大地震後，曾帶著現金到災區現場，並向災民們一個個發放，因他有考慮到，當時尚不清楚災民缺少什麼物資，「沒有帶現金，還不知道怎麼幫忙」。