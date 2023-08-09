理想汽車表示，單就銷售量來看，將奮力爭取在明年成為中國大陸賣得最好的豪車品牌。同時，在產線增產之後，在2023最後1季，月產能或許可上看4萬輛。

成立於2015年的理想汽車，預定在今年底推出首款純電動車MEGA，目標成為中國大陸售價在50萬人民幣，約6萬9315美元以上，不管是使用電池為動力，還是用傳統燃油的所有車輛中，最熱賣的一個品牌。

與小鵬汽車以及蔚來汽車，3家各自取其車廠名字的第1個字，暱稱為蔚小理的理想汽車，打算明年再推出4款新車，其中3款是電動車。理想汽車上季淨利已連續3季都是正成長，季增1.47倍。

元月時，特斯拉曾發起一波價格戰，迫使蔚來與小鵬汽車等部分中國大陸電動車新創公司，面臨上半年銷售量下滑以及虧損加大等不同經營壓力。但理想汽車今年憑著4款家用型增程版混合動力汽車，成功在車價30萬元以上的市場中拔得頭籌。

今年前7個月交車數量年增高達1.45倍，總數為173,251輛的理想汽車，希望第3季可交付的車輛至少有10萬輛。根據中國汽車工業協會（CAAM）統計，BMW、賓士與奧迪2023上半年在經銷商拚命砍價求售後，各自月銷售量是在3.15萬到7萬輛之間。