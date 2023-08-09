周三收盤，加權指數下跌6.13點或0.04%，報16870.94點，成交量縮至3281億元；櫃檯指數下跌0.98點或0.45%，報215.00點，成交量降至798.79億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，受到美股下跌，周三台股震盪走勢，雖然AI翻紅撐盤，台股開低兩度拉高，但追價意願薄弱，且AI概念族群漲勢已大，同時面臨融資餘額增加速度過快，正逢減低壓力，科技股拖累整體台股表現，預估後續台股持續震盪，操作建議採相對謹慎態度面對。

上半年獲利、7月營收持續公告，面臨財報檢驗期，黃副總認為，預計8月中財報申報結束後，關注整體獲利表現、績效佳卻落後股，以及預計下半年基本面好轉跡象，才可能出現另一波動能，操作上可入手旺季效應實質受惠、蘋概股、電動車等，非電則為綠能、運動休閒、金融等，其中蘋果進入旺季，後續端看實際銷售數字發酵，整體基本面外，更重要還需關注整個外資操作態勢，目前外資仍看空減碼動作，若到8月中能夠有效轉賣為買，則有機會多頭走勢。

第四季旺季題材下，萬八是否有機會，黃文清提到，若沒有跌破低點，還是有機會於今年底至明年第一季問鼎萬八。

上市族群中，玻陶、油電燃氣、電通上漲1%以上，漲幅居前。塑膠、生醫、汽車、半導體、電子零件、金融、航運亦向上收紅。觀光餐飲、鋼鐵則走疲，紡織跌近3%最劇，電腦周邊、化工、造紙、運動休閒等也跌幅超過1%。

AI市場聚焦，但族群走勢分歧，美超微股價重挫衝擊台系伺服器廠商，緯創(3231)大跌6.98%、廣達(2382)下跌2.71%、技嘉(2376)下跌1.5%，緯穎(6669)、創意(3443)、光寶科(2301)、世芯-KY(3661)等均走疲，而華碩(2357)則震盪走強。